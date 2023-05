Polícia Militar apreende drogas no bairro Boa Vista

Policiais militares estavam em patrulhamento, na segunda-feira, por volta das 19 horas, quando receberam informações sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua Vereador Carlos Elias Curte, no bairro Boa Vista 2, em Barra Mansa.

Os policiais foram até o local e depararam com suspeitos que fugiram com a chegada da viatura policial. Dois suspeitos foram detidos. Durante revista pessoal, foi encontrado apenas um telefone celular com um jovem, de 22 anos. Nada de ilícito foi encontrado com outro jovem, de 21 anos.

Cerca de quatro metros dos dois suspeitos, os agentes apreenderam duas sacolas plásticas contendo 146 pinos com pó branco. Os jovens disseram aos agentes que seriam apenas usuários de drogas.

Eles e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Após o registro os dois foram autuados no envolvimento ao tráfico de drogas e liberados para responder em liberdade.