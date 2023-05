Polícia Militar prende suspeitos de tráfico de drogas em Resende

Policiais militares prenderam na segunda-feira, dia 29, por volta das 12 horas, dois suspeitos de tráfico de drogas de 22 e 18 anos, na Rua Um, no bairro Jardim Aliança em Resende.

Os agentes receberam uma denúncia e foram até o local onde apreenderam enterrada em um monte de areia, uma sacola plástica contendo as drogas. Os agentes ficaram observando a movimentação e conseguiram prender os suspeitos.

Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia junto com as drogas. Os suspeitos permaneceram presos. Foram apreendidos oito invólucros contendo pílula (ecstasy), quatro pinos de cocaína, 28 invólucros de maconha, 65 pedras de crack, um frasco com cheirinho da loló e R$ 40,00.