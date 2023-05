PRF prende em Barra Mansa casal com veículo roubado em Nova Iguaçu

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização na noite de segunda-feira, por volta das 19h30min, quando abordaram um veículo Ford Ka SE, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo ostentava placa de Volta Redonda e passou em alta velocidade, chamando atenção dos agentes que se deslocaram e abordaram o veículo na altura do km 308, da Dutra, em Resende. O veículo era conduzido por um homem, de 27 anos. No banco do carona estava uma mulher, de 23 anos.

Durante fiscalização, foi verificado que o condutor não possuía a CNH. Foi observado também, que o veículo apresentava sinais de adulteração e que se tratava de um clone. O carro, icenciado no Rio de Janeiro, tinha registro de roubo em 01 de outubro de 2022, em Duque de Caxias.

Além disso, os suspeitos relataram que tem antecedentes criminais. Contra o condutor havia um Mandado de Prisão em aberto em seu desfavor. Questionados sobre a procedência do veículo, o condutor informou tê-lo comprado há uns seis meses de uma mulher, tendo pago uma entrada de R$5 mil e o restante estaria pagando através de notas promissórias. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal e o registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.