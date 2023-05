A Polícia Rodoviária Federal realizou, a convite da JSL Logística, durante a manhã de 30 de maio de 2023, uma ação educativa na Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Porto Real/RJ. A ação faz parte do Maio Amarelo 2023, no qual são realizadas ações preventivas e educativas para segurança viária em todo o país.

A atividade consistiu em uma palestra direcionada aos funcionários da referida empresa. Na açã

o, foram abordados temas primordiais à segurança no trânsito, como direção defensiva, uso do cinto de segurança, efeitos da alcoolemia e do uso do celular ao volante e atenção ao estado de conservação dos veículos.

O objetivo consiste em aumentar a educação para o trânsito, com foco na promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito. Anualmente, mais de 30 mil pessoas perdem sua vida precocemente devido a acidentes de trânsito no Brasil.

A Polícia Rodoviária Federal intensifica suas ações educativas, pois acredita que esse caminho é uma excelente ferramenta para promoção da conscientização dos condutores e demais usuários do trânsito, fazendo-o mais seguro para todos. No total, cerca de 200 pessoas foram alcançadas por esta ação educativa.