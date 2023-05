Criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o 31 de maio alerta sobre as doenças e mortes relacionadas ao tabagismo, que podem ser evitadas

Você sabe que cigarro mata? O dia 31 de maio é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o Dia Mundial sem Tabaco para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. De acordo com a OMS, o uso do tabaco é fator de risco para as principais doenças crônicas não transmissíveis no mundo, como a doença cardiovascular, respiratória crônica e diabetes, com isso, estima-se que a mortalidade atribuída especificamente ao tabaco é de 12% em todo o mundo e de 16% nas Américas.

O alerta é da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) de Volta Redonda. “A nicotina é uma substância que causa dependência, o usuário que tem uma necessidade compulsiva por cigarro, um desejo intenso e não consegue parar ou ficar horas sem fumar, potencializa a fissura e aumenta esse comportamento. O que pode gerar a dependência psicológica, quando o indivíduo pensa que o cigarro vai amenizar as situações de estresse, que relaxa, reforçando o ato de fumar. Essa conduta comportamental também está direcionada a hábitos individuais e sociais que criam vínculos de associação, provocando o aumento do uso do cigarro”, falou a coordenadora de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão.

E você sabe como tratar? Nesse dia de conscientização sobre o uso do tabaco, os pneumologistas enfatizam que os níveis de toxicidade dos cigarros eletrônicos são tão prejudiciais como os do cigarro convencional.

“Não é pelo fato de não haver combustão, alcatrão ou monóxido de carbono, que não fazem mal. Tem a liberação de formaldeído acetaldeído, acroleína, material particulado fino e ultrafino, além de alta concentração de nicotina, quase 2 mil substâncias tóxicas, muitas delas cancerígenas. Além do risco de inalar metais pesados provenientes do filamento aquecido desse dispositivo, que pode causar lesões pulmonares, aumentando o risco de câncer no pulmão e ainda a chance de ter infarto agudo do miocárdio”, explicou Neuza.

Ela reforçou ainda que pesquisas comprovam que pessoas que tentaram parar de fumar o cigarro convencional, utilizando cigarros eletrônicos, tiveram 28% menos chance de sucesso do que os que não utilizaram esses dispositivos.

“Existem vários tipos de tratamento que podem ajudar os fumantes a deixar o cigarro. O contato com a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas pode ser feito pelo e-mail preve.drogas@gmail.com ou pelo telefone (24) 3339-9121. Além disso, a Rede Municipal de Saúde conta com o Programa de Controle do Tabagismo nas unidades da Atenção Primária. Também é aconselhável procurar um médico pneumologista”, indicou a coordenadora da CMPD. Secom/PMVR