Motociclista é atingido por carro no bairro Retiro em Volta Redonda

A Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda divulgou um vídeo de um motociclista e o garupa sendo atingidos por um carro na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O acidente foi às 7h20min desta terça-feira (31).

No momento desta publicação, não havia detalhes sobre o estado de saúde do condutor e do passageiro. O vídeo disponibilizado pela secretaria é mais um da série de filmagens publicadas em alusão ao ‘Maio Amarelo’, movimento que tem o objetivo de conscientizar a necessidade de redução de acidentes de trânsito.

Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente, ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Além disso, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes em acidentes de trânsito, o que impacta não apenas a vida delas, mas também de suas famílias e da sociedade como um todo.

“É necessário adotar comportamentos mais seguros no trânsito, como respeitar os limites de velocidade, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, usar o cinto de segurança, cumprir as leis de trânsito e estar atento às condições das vias”, ressaltou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. (Imagens: Semop)