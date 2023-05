Condenada pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí começará a cumprir pena imediatamente

Uma mulher, de 30 anos, foi presa por policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí), na tarde de ontem, dia 30, no bairro Itakamosi, em Vassouras. Havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico contra ela. A condenação a 5 anos e 1 mês de detenção foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí.

Segundo o delegado titular da unidade, Antonio Furtado, os crimes foram cometidos em 2020, no bairro Areal, em Barra do Piraí. Na ocasião, foram encontrados 383 pinos de cocaína com a mulher, que chegou a ser presa e encaminhada ao sistema penitenciário. Ela seguia respondendo o processo em liberdade.

Um ano depois, em 2021, Furtado contou que a mulher foi novamente encontrada com drogas, na comunidade Colômbia, bairro Areal. Dessa vez, ao ser abordada por dois policiais militares, resistiu à prisão e agrediu um dos agentes com uma joelhada, além de ter xingado ambos. Na época, ela foi também autuada pelos crimes de resistência e desacato.

– Seguimos trabalhando para garantir a segurança da população, efetuando importantes prisões, em especial de membros de facções criminosas. É raro uma mulher atuar desta forma no tráfico, desafiando a lei e os próprios policiais. A condenação imposta simboliza que a Justiça está atenta e pode contar com a Polícia para frear os delitos, seja quem for que os pratique. – concluiu o delegado.