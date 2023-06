Capacitação de idosos que vão renovar CNH, competição na Ilha São João e cursos gratuitos foram temas tratados em reunião no gabinete do prefeito Neto

O prefeito Antonio Francisco Neto recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (31), representantes regionais do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), que trataram de algumas parcerias com a Prefeitura de Volta Redonda. Uma delas é o reestabelecimento de um convênio com o Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) para que o Sest Senat retome a capacitação dos idosos que precisam renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também estiveram presentes o assessor especial da prefeitura, Rogério Loureiro, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, e o vereador Paulinho AP, que organizaram o encontro.

Beatriz Araujo Vieira de Sá, que é diretora do Sest Senat na região, contou que quando o prefeito Neto foi presidente do Detran-RJ, essa parceria já acontecia, por meio de resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), com o Sest Senat oferecendo a capacitação de 15 horas para os idosos.

“Esses idosos que tinham o curso específico para eles, que era atendimento exclusivo, para facilitar na renovação da CNH, tiveram que voltar para as autoescolas, junto com o público em geral, além do custo nesses centros de formação de condutores ser maior que no Sest Senat. Retomei esse assunto com o Neto, sei que ele é apaixonado nos idosos e eles precisam de um atendimento exclusivo. Pra poder fazer essa inclusão, dar continuidade dentro da resolução do Contran, de uma forma oficial”, contou Beatriz, acrescentando que o Sest Senat é uma instituição credenciada que capacita e forma todos os motoristas profissionais.

O prefeito Neto confirmou que irá entrar em contato com o Detran-RJ de imediato e que o convênio tem tudo para ser reestabelecido, beneficiando a terceira idade. “Será um gol de placa voltarmos com esse convênio. A Melhor Idade merece e vamos trabalhar em conjunto para que eles possam ter mais esse benefício”, disse Neto.

Esporte

Outra parceria tratada foi sobre a 10ª edição da Copa de Futebol Society do Sest Senat, que acontece no mini estádio da Ilha São João, em Volta Redonda, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). A competição reúne 340 atletas distribuídos por 17 times formados por profissionais do transporte do Sul Fluminense.

“Mais uma edição desse evento tradicional em nossa região e que apoiamos todos os anos. As parcerias com outras instituições como o Sest Senat para o desenvolvimento do esporte em nossa cidade só trazem benefícios, como o incentivo à prática esportiva e a melhora da qualidade de vida. É mais saúde”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

O coordenador de Promoção Social do Sest Senat, Luís Renan Gasse Borosoy, explicou que esta é uma etapa regional e que o campeão vai participar da etapa nacional com as outras 160 unidades do Sest Senat.

“É uma promoção de saúde para eles. O objetivo é reunir esses profissionais para que eles possam ter esse momento de integração e lazer. Com o apoio da prefeitura, estamos crescendo com o campeonato, tanto que é a maior edição com número de equipes, e a prefeitura vem apoiando todos os anos”, disse o coordenador, acrescendo que a edição deste ano teve como novidade a inclusão de modalidade feminina.

Cursos gratuitos

A reunião teve ainda uma parceria para a divulgação da plataforma digital do Sest Senat (digital.sestsenat.org.br), que oferece cursos gratuitos para toda a população acima de 15 anos.

“A pessoa pode se formar, desenvolver e tem um certificado no final do curso. É uma forma de incrementar as qualificações, principalmente para os jovens. Temos tratado esse assunto também com as secretarias municipais de Educação (SME), para inserção no EJA (Educação de Jovens e Adultos), e de Ação Comunitária (Smac), por meio dos Cras (centros de Referência de Assistência Social)”, explicou Renan Cardoso Paulino, coordenador de Desenvolvimento Profissional do Sest Senat e que também esteve presente no gabinete. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.