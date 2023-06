Evento acontece na Ilha São João, entre quinta-feira e domingo (1º e 4/6), e a expectativa é de atrair muitos visitantes

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) vão atuar de forma integrada com o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no esquema de segurança de mais uma edição do Liquida VR, que será realizado entre esta quinta-feira e domingo (1º e 4/6), na Ilha São João. O objetivo do planejamento é garantir a segurança pública, fluidez do trânsito, além de coibir flanelinhas e ambulantes ilegais nas áreas próximas.

“Tanto a área externa quanto a interna estarão sendo controladas pelos agentes das forças de segurança, que também farão o monitoramento das câmeras do entono da Ilha São João, através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), garantindo a tranquilidade para quem estiver no evento”, disse o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula.

“Pedimos para que os frequentadores procurem a ‘carona solidária’, diminuindo a quantidade de veículos no local e melhorando a fluidez. Estaremos com os nossos agentes em locais estratégicos, trazendo a segurança necessária para o evento”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto cedida pela Semop.

Secom/PMVR