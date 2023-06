Adolescente é apreendido por policiais civis em Barra Mansa

Policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia, comandados pelo delegado Rodolfo Atala, apreenderam na manhã desta quinta-feira, dia 01, um adolescente, de 15 anos, n no bairro Vila Nova, em Barra Mansa.

O adolescente é suspeito de um homicídio no mês passado contra um homem durante uma discussão ocorrida no dia 18 de maio. A vítima levou 19 facadas. A ordem judicial foi cumprida no mesmo bairro. O adolescente já tinha passagens por tráfico de drogas.

Após os procedimentos de praxe na delegacia, o menor será conduzido ao Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), no bairro Roma, em Volta Redonda.