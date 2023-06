Detro-RJ aplica 358 multas no mês de maio

Notificações em ônibus lideraram o ranking com 192 registros

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicou, no mês de maio, 358 multas em veículos que realizavam trajeto intermunicipal.

As notificações foram registradas durante fiscalizações em todo o Estado. Os ônibus foram multados 192 vezes, as vans registraram 75 autuações, além de 91 veículos flagrados realizando transporte de passageiros sem autorização.

No mês de maio, as ações foram intensificadas e as cidades que registraram o maior número de autuações foram: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias.

Entre as principais irregularidades flagradas nos ônibus intermunicipais estavam o mau estado de conservação, descumprimento de portarias e decretos, falta de selo de vistoria e questões relacionadas à acessibilidade. Já entre as vans intermunicipais, o excesso de passageiros e o desvio de itinerário foram as irregularidades mais encontradas.

A população pode denunciar irregularidades pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo número (21) 3883-4141. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.