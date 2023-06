Dados apontam que, do total de casos registrados no país em 2021, 61,3% eram adolescentes com idade até 13 anos

O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, participou de um encontro nesta quarta-feira, dia 31, realizado com o objetivo de reforçar a importância do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A reunião, que aconteceu no Ministério Público de Barra do Piraí, colocou em pauta ações de prevenção, conscientização e fortalecimento dos setores que atuam na rede de apoio às vítimas. A iniciativa fez parte das atividades da campanha “Maio Laranja”.

Furtado compartilhou dados nacionais sobre crimes envolvendo violência sexual. Dos 66.020 registros contabilizados em 2021, em 75,5% dos casos as vítimas eram vulneráveis e incapazes de consentir. 61,3% eram adolescentes com idade até 13 anos e em 79,6% das ocorrências, o autor era conhecido da vítima.

– É necessário romper a ideia do “desconhecido do beco”, como se o perigo estivesse somente em uma rua deserta, perto de pessoas estranhas. Na maioria dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, o abusador é próximo e estabelece convivência com a vítima. Quando os dados são personificados, conseguimos compreender o contexto e planejar políticas de prevenção e proteção. Como podemos notar, muitas vítimas, em razão da pouca idade, sequer são capazes de entender que estão sendo abusadas – frisou.

O delegado também fez um balanço dos casos acolhidos na 88ª DP. Em 2022, foram realizados 33 registros de ocorrência relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes. Este ano, até o momento, a unidade contabilizou nove ocorrências e três prisões, todas durante o “Maio Laranja”, sendo duas por estupro de vulnerável e uma por aquisição, posse e armazenamento de imagens de pornografia infantojuvenil, bem como pelo compartilhamento dos conteúdos.

– Precisamos dar visibilidade a este assunto e ressaltar o quanto as denúncias podem ser uma ferramenta de enfrentamento. Promover encontros é uma oportunidade de trocar experiências e conhecer melhor o problema que devemos combater. Essa luta é de todos nós. Juntos, podemos escrever um futuro diferente para milhares de crianças e adolescentes – concluiu o delegado.

Também participaram do encontro: Agentes do NIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) da 88ª DP; Dra. Fernanda Bahia, Promotora de Justiça; Profissionais de Educação de Escolas de Barra do Piraí e região; Conselheiros Tutelares; Servidores da Secretaria de Educação e da Santa Casa de Barra do Piraí; Assistentes Sociais; Guardas Municipais; Policiais Militares.