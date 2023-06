Grupos profissionais e amadores de todas as idades podem participar do evento nos dias 7, 8 e 9 de julho; prazo para se inscrever encerra em 23 de junho

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), está com as inscrições abertas para o XXXII Festival de Dança que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de julho, na Praça Rotary, térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Podem participar grupos profissionais e amadores das categorias infantil, juvenil e adulto do município e da região.

A ficha de inscrição, que pode ser acessada no link bit.ly/InscricoesSMEL, disponível também na Bio do Instagram da secretaria (@smel_vr), deve ser entregue preenchida até o próximo dia 23 de junho, junto com a música em formato mp3 na sede da secretaria, na Rua Carlos Marques, n°141, bairro Voldac, das 8h às 12h, e das 14h às 18h. O documento também pode ser enviado pelo e-mail smelfestivaldedanca@gmail.com, contendo nome da escola, da coreografia e apenas uma música por e-mail.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, lembrou que o XXXII Festival de Dança marca a retomada do projeto, uma iniciativa da Smel, que conta com a participação de projetos sociais, escolas e várias academias de dança conceituadas no município e região.

“O objetivo é oportunizar um espaço onde crianças, jovens, adultos e idosos possam apresentar sua arte de forma coletiva ou solo, nos mais variados estilos”, disse Rose.

Ela acrescentou que o festival valoriza e incentiva a prática da dança como forma de expressão e cultura, promove o intercâmbio entre os alunos participantes, divulga os trabalhos dos profissionais da dança. “E ainda proporciona à população de Volta Redonda e da região momentos de entretenimento, cultura e lazer”, falou a secretária.

Os três dias de festival serão divididos em escolas públicas e projetos sociais, categorias infantil e juvenil, às 17h do dia 7 de julho (sexta-feira); no dia 8/7 (sábado) se apresentam os clubes e academias, categorias juvenil e adulto; e projetos sociais, categoria adulto, a partir das 18h. E no dia do encerramento, 9 de julho (domingo), sobem ao palco as escolas privadas, clubes e academias, com a categoria infantil, a partir das 16h.

O regulamento para participar do Festival de Dança da Smel também está disponível no link da Bio do Instagram e para mais informações é só ligar para os telefones: (24) 3339-2105 ou (24) 3339-2465. Secom/PMVR