Mulheres são presas com notas falsas em Valença

Quatro mulheres, que se identificaram como garotas de programa, foram presas com R$ 3,4 mil em notas falsas na noite de quarta-feira (31) em Valença. Elas estavam em um carro de aplicativo e foram abordadas na RJ-147, na estrada que liga a cidade ao distrito de Parapeúna. O motorista também ficou preso

Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram até o grupo após informações de que as mulheres estariam utilizando as notas no comércio da cidade. Durante a abordagem, os policiais encontraram nas bolsas das suspeitas 17 notas de 200 que seriam falsas. Além disso, os agentes encontraram também R$ 2,4 mil em notas verdadeiras com elas.

Questionadas, as suspeitas falaram que trabalham em uma casa noturna. Segundo a PM, elas disseram que foram punidas pelo patrão por terem atendido clientes foram do local e que teriam que pagar R$ 5 mil cada uma para o homem. As suspeitas ainda acusaram o homem de ter sido o responsável por entregar as notas falsas para elas. De acordo com as mulheres, o homem teria exigido que elas transformassem a “quantia” em dinheiro vivo.

A PM informou ainda que elas disseram ter contratado o motorista de aplicativo para transportá-las e que ele estava ciente da situação. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia e depois transferidos para a delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda, cidade vizinha, onde foram autuados pelo crime de circulação de moeda falsa. (Foto: Polícia Militar)