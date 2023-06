Policiais militares prenderam dois suspeitos e apreenderam na manhã desta quinta-feira (dia 1º), uma arma, munições e drogas no bairro Ilha das Cobras, em Paraty.

Os agentes apreenderam uma espingarda, 24 munições, 83 tiras e 403 tabletes de maconha, 46 pedaços de haxixe, 10 papelotes e 308 cápsulas de cocaína, 20 cápsulas de skank e material para embalar drogas para a venda.

A ação policial contou com o apoio do Batalhão de Ações com Cães e um blindado. Foto: Polícia Militar