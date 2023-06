Policiais militares do 10º BPM apreendem drogas em Miguel Pereira

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam na noite desta quarta-feira, dia 31 de maio grande quantidade de drogas e prenderam um suspeito por tráfico de drogas na Travessa Frederico Wangler, no bairro Praça da Ponte, em Miguel Pereira.

Policiais receberam uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas e efetuaram um cerco tático no endereço mencionado. Um jovem, de 22 anos, que conduzia um veículo VW Fox cinza foi abordado.

Após revista, foi encontrado no interior do veículo 221 papelotes de pó branco (cocaína) e 64 tiras de erva seca (maconha). Diante dos fatos, o suspeito e o material apreendido, foram levados para a sede da 96ª DP (Miguel Pereira), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão das drogas.