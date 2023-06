Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para Coral da Melhor Idade

Basta ter mais de 60 anos para participar; inscrições podem ser feitas nos Cras ou na sede da Smac

Pessoas que têm mais de 60 anos, moradores de Volta Redonda, e que gostam de cantar, terão a oportunidade de participar de um coral exclusivo para esta faixa etária. A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), está com inscrições abertas para o Coral Municipal da Melhor Idade. As vagas são limitadas.

Para se inscrever, basta procurar um dos 31 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados pela cidade ou a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na sede da Smac, que fica na Rua Antônio Barreiros, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças, portando carteira de identidade e comprovante de residência. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As aulas de canto e coral serão ministradas pelo regente Maurilio Luciano, que irá conduzir as aulas teóricas e práticas, bem como fornecer todo o material necessário (apostila e partitura). Os ensaios do Coral Municipal da Melhor Idade acontecerão às terças-feiras, às 14h, na sede da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), localizada na Rua 535, número 835, no bairro Nossa Senhora das Graças, a partir de 20 de junho. Mais informações, basta entrar em contato com a Smac pelo telefone 3339-9577.

Secom/PMVR