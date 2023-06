PRF cumpre mandado de prisão na Dutra em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de patrulhamento quando abordou um veículo Honda Civic LSL Flex (prata), no final da manhã desta quinta-feira, dia 1º, por volta das 11h45min, no km 301, sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O veículo com placa do município de Barueri (SP) tinha como condutor, um homem, de 53 anos, e um passageiro, de 30 anos. Durante fiscalização, os agentes constataram de que havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Família e Sucessões de Barueri (SP) datada em 25 de maio de 2023, com validade até 26 de junho de 2026, contra o passageiro por falta de pagamento de pensão alimentícia.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Resende. O passageiro ficou à disposição das autoridades policiais.