Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro na manhã desta sexta-feira, dia 2, deixou o condutor da moto, de 24 anos, e uma mulher, de 23, que estava na garupa, feridos, no km 283 da BR-393 (Lúcio Meira) no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi transversal e com o choque a mulher foi parar no para-brisas do carro. O motorista e o passageiro do carro não se machucaram. As vítimas foram levadas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O trânsito chegou a ficar congestionado para o resgate das vítimas, mas depois foi normalizado por volta das 12h30min. O registro do acidente foi feito na Delegacia de Polícia de Volta Redonda.