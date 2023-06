CSN apresenta proposta final para acordo coletivo

A Companhia Siderúrgica Nacional apresentou nesta sexta-feira (2) a proposta que considera final para o acordo salarial com os funcionários da sua fábrica de cimentos e da unidade de Porto Real. A proposta é idêntica à que será votada pelos trabalhadores do grupo na área de mineração, em Congonhas, Minas Gerais, e deverá ser levada aos empregados pelo Sindicato das Construção Civil do Sul Fluminense e Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro, respectivamente.

Com retroação a 1º de maio, o acordo sugerido pela CSN prevê reajuste de 4,5% para salários de até R$ 5 mil. A empresa ressalta que o porcentual equivale a 117,5% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). O mesmo percentual será aplicado aos salários de técnicos e supervisores se a proposta for aceita. Para quem ganha acima de R$ 5 mil, a proposta prevê 3% de reajuste.

No cartão-alimentação, a proposta da CSN é de um reajuste de 100% sobre os R$ 500 pagos pelo acordo anterior, ou seja, R$ 1 mil mensais. Segundo a empresa, se a proposta for aceita, a diferença de maio será creditada junto com o valor de junho.

Além disso, oferece um crédito extra de R$ 900 no cartão-alimentação do banco de horas, a ser pago em parcela única cinco dias após a assinatura do acordo, incluindo supervisores e coordenadores, sem a cobrança de participação do empregado.

Também consta da proposta o novo valor do auxilio-creche, de R$ 677 (100% do INPC) para os filhos do trabalhadores de até 5 anos de idade.

Por fim, a CSN informa que o abono de 2022 a ser pago neste ano será de 1,53 salário para nível operacional, a ser pago também cinco dias após a formalização do acordo salarial. (Foto: Divulgação)