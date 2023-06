Prefeitura de Volta Redonda conclui reforma em duas unidades escolares

Escola Octacília da Silva Stocler, no Vila Brasília, e CMEI Cora Coralina, no Belmonte, receberam melhorias estruturais e revitalização de espaços

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), concluiu a reforma em mais duas unidades da rede: Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cora Coralina, localizado no bairro Belmonte, e a Escola Municipal Octacília da Silva Stockler Mendonça, no bairro Vila Brasília. Com investimento de cerca de R$ 1.1 milhão, os espaços ganharam melhorias estruturais e revitalização de algumas áreas, para melhorar o atendimento a quase mil estudantes.

O CMEI Cora Coralina, onde estudam 465 alunos da Educação Infantil, ganhou uma copa, área de serviço e despensa, além de grama para a área externa. Também foram feitos serviços como troca do telhado e de portas (incluindo pintura); fabricação e colocação de portão de ferro; construção de canaleta (no solo) e calha (no telhado) para captação de águas pluviais; instalação de tomadas em sala de informática; além de pintura geral (interna e externa).

Na Escola Octacília da Silva Stockler Mendonça, com 489 alunos matriculados (64 da Educação Infantil e 425 do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), as equipes realizaram troca da estrutura e das telhas do telhado; substituição das calhas e colocação de novos tubos coletores de água pluvial; troca das portas e ferragens danificadas; substituição de pisos e pastilhas quebrados; além de pintura geral interna e externa.

“As melhorias são contínuas nas escolas e creches. Precisamos garantir espaços adequados para que profissionais e alunos cumpram seus papéis de ensinar e aprender, e com qualidade. Já entregamos alguns espaços revitalizados, em outros estamos trabalhando sem atrapalhar as aulas, e mais unidades serão beneficiadas”, explicou o secretário municipal de Educação Sérgio Sodré, acrescentando que as obras fazem parte de uma série de melhorias que vêm sendo implantadas na rede municipal, como novos recursos tecnológicos (mais de 3 mil chromebooks e 730 Smart TVs), sistema de segurança, entre outras.

*Outras unidades*

Além da Escola Octacília da Silva Stockler Mendonça e do CMEI Cora Coralina, outras unidades da Rede Municipal de Educação também estão recebendo melhorias. Três escolas estão em reforma e outra sendo reconstruída.

A Escola Municipal Wladir de Souza Telles, no Vila Rica-Tiradentes, e a Escola Municipal Paulo VI e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aracy Carvalho Di Biase, ambos no Açude, estão passando por reforma geral. E a Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, no bairro Voldac, está sendo reconstruída. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), no total estão sendo investidos R$ 5.076.581,37 em melhorias para os alunos dessas unidades.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.