Prefeitura de Volta Redonda paga bolsa-aprendizagem ao ProJovem Urbano

A Prefeitura de Volta Redonda repassou nesta sexta-feira, dia 2, quase R$ 650 mil ao ProJovem Urbano (Programa Nacional de Inclusão de Jovens), para pagamento da bolsa-aprendizagem. O valor vai pagar, retroativamente, a ajuda de custo dos alunos referente aos meses de junho até dezembro do ano passado. Cada estudante com frequência de, no mínimo, 75% nas aulas e bom aproveitamento no processo de aprendizagem, com apresentação dos trabalhos propostos, têm direito a R$ 100 mensais.

O ProJovem Urbano é um programa do Governo Federal realizado em Volta Redonda, por meio de parceria entre as secretarias municipais de Educação (SME) e de Ação Comunitária (Smac). A iniciativa é voltada para jovens entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, e que querem concluir o Ensino Fundamental (até o 9º Ano). O curso tem duração de 18 meses e oferece qualificação profissional (Administração) e aulas de informática. Os alunos estudam no período noturno, no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado.

O programa foi lançado em 2005 e aconteceu em Volta Redonda até 2016. E mesmo com a ação suspensa pelo Governo Federal, o município retomou as aulas no final do mês de maio do ano passado. “Fizemos uma repactuação de uma verba restante nos cofres públicos e reativamos o ProJovem Urbano no município”, contou o deputado estadual Munir Neto, que estava à frente da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) na ocasião do lançamento e da retomada do programa em Volta Redonda.

Ele ressaltou que a verba restante é usada para contratação de professores, profissionais de apoio, para custeio do lanche para os alunos e também para manter a sala de acolhimento, que dá suporte aos pais cuidando de crianças de 0 a 8 anos e que desejam estudar: “A bolsa-aprendizagem e o transporte passou a ser ofertado pelo governo municipal”, ressaltou Munir.

A coordenadora do ProJovem Urbano em Volta Redonda, Vanda Sobreira, reforçou que o programa é um resgate da cidadania e agradeceu ao prefeito Antonio Francisco Neto e ao deputado Munir Neto pelo esforço em mantê-lo funcionando no município.

“Agora, torcemos para que o deputado consiga articular com o Governo Federal para que retome o ProJovem Urbano e que possamos ter nova turma no ano que vem. Os cerca de 50 alunos matriculados nesta primeira turma da atual gestão recebem os certificados no dia 8 de dezembro”, disse Vanda, durante encontro com o deputado Munir Neto na manhã desta sexta-feira (2/6). Ela estava acompanhada da superintendente Educacional da Rede Municipal de Ensino e pedagoga do ProJovem, Graziela Barbosa; e da assistente administrativa do programa, Martha Gusmão.

*Feira Pedagógica*

A “Feira Cidadania em Foco, ProJovem Urbano em Ação” acontece entre os dias 7 e 11 de agosto, em comemoração ao Mês da Juventude, no Colégio Delce Horta, que sedia o programa. A programação inclui ação social – palestras, apresentação de capoeira e brechó circular; saúde – também com palestras de profissionais, e material informativo produzido pelos alunos; meio ambiente – com doação de mudas, horta comunitária e coleta seletiva; e ação cultural – com Biblioteca Cidadã (coleta e distribuição de livros), exposição de oficinas realizadas pelos alunos, apresentação de mágico e ilusionista e contação de história para crianças. O evento é aberto à comunidade e gratuito.F otos de divulgação – Secom/PMVR.