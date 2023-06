Dados foram divulgados durante cerimônia pelo primeiro aniversário do programa no município

A Operação Segurança Presente de Volta Redonda completa um ano nesta sexta-feira, dia 2 de junho, e comemora a redução de crimes nas áreas de atuação: na Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Os números positivos foram divulgados durante solenidade pelo primeiro aniversário do programa no município, na noite dessa quinta-feira, 1º de junho, no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília.

O programa do Governo do Estado garante reforço na segurança dos dois principais centros comerciais do município com 21 agentes, seis motos, dois carros e uma van. Baseado na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, o “Segurança Presente” adota um modelo de policiamento de proximidade com a população e em complemento à atuação rotineira da Polícia Militar.

O coordenador da Operação Segurança Presente de Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério, agradeceu a toda a equipe que desde a implantação do programa tem ajudado a criar um ambiente mais seguro no município.

“O resultado pode ser traduzido em números. Se compararmos o ano de 2023 com 2019, no período anterior à pandemia da Covid-19, na Vila Santa Cecília houve redução de 49 para um, em roubo de rua, e na Avenida Amaral Peixoto a redução foi de 19 para um”, contou o major Silvério, ressaltando que desde que a operação chegou a Volta Redonda, em quatro meses, não houve registros de roubo de rua, de veículo, de carga e letalidade violenta na área de atuação do programa.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu por mais essa parceria do governador Cláudio Castro, além dos investimentos na melhoria da qualidade de vida da população de Volta Redonda. E destacou a integração entre as forças de segurança municipal e estadual para que o Segurança Presente alcance resultados tão positivos.

“Vamos mostrar para todo o estado a realidade de Volta Redonda. Juntos vamos fazer da nossa cidade referência na segurança pública. Esse programa é maravilhoso”, afirmou Neto.

Ele também lembrou que a cidade ainda vai contar com cerca de 150 policiais militares no Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), trabalhando no reforço do policiamento e nas ações inerentes à ordem pública, beneficiando outros locais na cidade.

“Temos o compromisso de tornar Volta Redonda a cidade mais segura do estado”, falou o prefeito, que recebeu o Certificado de Amigos da Operação Segurança Presente Volta Redonda, das mãos do coordenador do programa em Volta Redonda, assim como o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Base em local estratégico tem acesso a 102 câmeras

O secretário Luiz Henrique reforçou que a sede do programa está em local estratégico, na Praça Brasil, e conta com acesso a 102 câmeras de segurança: 80 na Vila Santa Cecília e 22 na Amaral Peixoto. Desta forma, as equipes que estão na rua ficam em contato permanente com a central de imagens.

“É gratificante dar suporte para esse trabalho que reforça tudo que acredito. O sucesso da segurança pública passa pela participação da sociedade. A proximidade com a população gera confiança”, afirmou Luiz Henrique.

O comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, o coronel Ronaldo Martins, agradeceu ao prefeito Neto pelo empenho em implantar o “Segurança Presente” no município e pela recepção do grupo em Volta Redonda: “Recebemos uma sede reformada, em ponto estratégico e munida com tecnologia de ponta, que ajuda na execução do trabalho”.

O bispo da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, Luiz Henrique da Silva Brito, agradeceu pelo trabalho dos agentes do programa em Volta Redonda. “Vocês contribuem com a paz e a segurança dos inocentes e para uma sociedade construída na fraternidade e no respeito, com trabalho preventivo para evitar o uso da força”, afirmou.

Homenagens

Durante a cerimônia pelo primeiro aniversário do “Segurança Presente”, também houve homenagens às autoridades com entrega do Certificado de Amigos da Operação Segurança Presente Volta Redonda aos policiais que mais se destacaram no cumprimento do dever, e aos policiais que se dedicam diariamente ao programa.

O evento ainda contou com a presença do vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria; do comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula; do membro do Conselho Comunitário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Núbia Oliveira; do padre Alércio de Carvalho, que é vigário geral da diocese; além de outras autoridades militares e representantes da Polícia Civil, dos comerciantes das áreas de atuação do programa e de entidades beneficentes. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.