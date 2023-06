Investigação contou com imagens do projeto Cidade Monitorada, que registraram fato ocorrido no bairro São Geraldo

O responsável por avariar um Honda Civic prata e fugir do local sem deixar o contato foi encontrado através do Projeto Cidade Monitorada, da Prefeitura de Volta Redonda. O exemplo positivo foi registrado esta semana, através do monitoramento das imagens das câmeras de segurança instaladas nas vias públicas da cidade, aliado ao serviço de Inteligência da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

O proprietário do Honda, de posse de imagens registradas em um prédio localizado em frente à via onde havia deixado o carro estacionado, no bairro São Geraldo, procurou auxílio do Ciosp, pois não aparecia a placa do veículo causador do dano, sabendo apenas que se tratava de um Celta prata. Durante a investigação das imagens é possível ver o Celta antes de estacionar na via e depois do acidente, quando a placa é revelada.

De posse da placa, chegou-se ao endereço do proprietário do Celta, no bairro Siderópolis. No dia seguinte ao acidente foi dado continuidade ao monitoramento e foi possível flagrar o Celta prata em cima de um guincho particular, saindo do referido bairro. As informações foram passadas ao dono do Honda Civic, que procurou o responsável pela batida, e o mesmo vai assumir o prejuízo que causou.

“Esse é mais um exemplo aos cidadãos que, ao se sentirem lesados, podem confiar nas nossas câmeras de segurança e no nosso serviço de inteligência. Faremos sempre o possível para ajudar, mesmo se tratando de uma ação privada. Estamos sempre à disposição para auxiliar no que for possível e que estiver ao nosso alcance”, ressaltou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Imagens da Semop/Secom/PMVR