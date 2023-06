Homem é assassinado em Rio das Flores

José Geraldo Ataliba dos Santos foi assassinado na tarde de sexta-feira, por volta das 12h20min, dentro de seu carro na RJ-135, no distrito de Abarracamento, em Rio das Flores. A vítima estava no carro junto com a esposa quando foi surpreendido por um veículo Fiat Punto. Um suspeito desceu do carro e disparou várias vezes contra a vítima. A esposa do rapaz que estava no veículo e não foi atingida.

A esposa conduziu o veículo com o seu esposo que foi levado para o Hospital de Rio das Flores, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A perícia foi acionada para o local do crime e após a liberação dos serviços o rabecão do Corpo de Bombeiros levou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal.

Segundo o que foi apurado pelos agentes, o crime teria sido motivado por vingança. O homem era suspeito de estar envolvido em diversos roubos em sítios e fazenda em Pentagna, Santa Isabel, Manoel Duarte, Porto das Flores e outros.

A ocorrência foi encaminhada para 92ª Delegacia de Polícia, onde foi feito a ocorrência.