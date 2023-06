Município de Valença veio conhecer as práticas aplicadass no município

Mais uma vez as ações, programas e projetos disponibilizados pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vem sendo referência para outros municípios da região. Dessa vez, quem veio a Volta Redonda conhecer o modelo utilizado no município foi o secretário de Assistência Social de Valença, Rafael Tavares, juntamente com a sua equipe.

Participaram da reunião a secretária municipal de Ação Comunitária (Smac), Carla Duarte, a subsecretária, Rosane Marques, e as diretoras dos Departamentos de Vigilância Socioassistencial (DVS), Proteção Básica (DPB) e Proteção Social Especial (DPES).

A visita institucional teve como objetivo conhecer os serviços que Volta Redonda executa de forma eficiente, sobretudo os da Proteção Social Especial, como o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa José Conrado e o Centro de Alzheimer Synval Santos, para verificar a possibilidade de implementação desses serviços em Valença.

O secretário de Assistência Social de Valença, Rafael Tavares, destacou que a visita tem como objetivo de aproximar as gestões para troca de experiências.

“Queremos conhecer as experiências exitosas e as soluções das dificuldades que Volta Redonda enfrenta para que possamos aplicar no nosso município. A visita ao Centro de Alzheimer, por exemplo, vai servir para aprimorar o curso de cuidadores de idosas para mulheres vítimas de violência, que estamos realizando. Uma das pautas dessa capacitação é o Alzheimer, então conhecemos o espaço hoje e futuramente queremos trazer nossa equipe”, explicou o secretário.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, agradeceu a visita e se colocou à disposição para promover essa troca de experiências.

“Estamos de portas abertas para todos os municípios que queiram nos visitar, e com Valença não será diferente. A nossa Secretaria está à disposição para que eles possam conhecer os nossos equipamentos e trocar experiências”, disse a secretária. Fotos de divulgação/PMVR.