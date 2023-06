Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Barra do Piraí

Policiais do Serviço Reservado (P2) estavam em trabalho de patrulhamento no fim da tarde deste sábado, dia 3, por volta das 17h30min, quando observaram dois suspeitos entrando e saindo com sacolas de uma área de mata da Rua Colômbia, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Os agentes fizeram contato com os companheiros de farda e foram até a área de mata onde foram apreendidos dentro de um buraco, um saco preto contendo 1.050 pedras de crack, 400 sacolés de casadinho (maconha e crack), 400 sacolés de maconha, 100 tiras da mesma droga e 1 mil pinos de pó (cocaína).