Policiais rodoviários federais estavam realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) no início da noite de sexta-feira, dia 2, por volta das 18h50min, quando abordaram um Fiat Mobi Like, com placa de Belo Horizonte, no km 291, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

No veículo, além do condutor, havia quatro ocupantes. Durante consulta aos sistemas foi verificado haver registro de apropriação indébita para o veículo que pertencente a uma locadora.

O condutor alegou ser o responsável pela locação e confirmou estar em débito com a locadora. Ele disse que estava se recusando a quitar os valores devidos e a devolver o veículo por achar que os juros cobrados são abusivos.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito o registro de recuperação de veículo.

Crime

Apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. Quem comete o crime de apropriação indébita fica sujeito a uma pena de detenção que varia entre 1 e 4 anos, além do pagamento de uma multa.