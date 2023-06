Sindicato da Construção Civil  empossa nova diretoria

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Construção Pesada, Montagem Industrial, Mármore e Granito de Volta Redonda e região empossou nesta sexta-feira, dia 3, a sua nova diretoria para o quadriênio 2023/2027, que tem como presidente o sindicalista Zeomar Tessaro. A reunião aconteceu na sede da entidade em Volta Redonda, e tomaram posse as diretorias executiva e adjunta, o conselho fiscal (efetivo) e o conselho fiscal (suplente). A chapa foi eleita com 1411 votos, dos 1430 trabalhadores votantes, na eleição que ocorreu nos dias 27 e 28 de abril.

Zeomar Tessaro presidiu a reunião e chamou nominalmente os diretores e as diretoras para receberem as suas carteiras de dirigentes sindicais e assinar a ata de posse. Ele iniciou seu discurso destacando que o lema da atual diretoria é “Construindo o Futuro”, e, com desafio, quer ampliar a aproximação do sindicato com a categoria porque somente com união de forças será possível superar a resistência patronal, para que reconheça e valorize os trabalhadores como seus principais patrimônios.

Entre as principais metas, o presidente falou sobre trabalhar por melhores condições de trabalho e salários, ampliar os canais de comunicação para ouvir as reivindicações dos trabalhadores e construir um sindicato mais participativo.

Além disso, pretende lutar para implantar os pisos mínimos de 1.5% para ajudantes e 2.0% para profissionais, garantir os direitos conquistados nas convenções e nos acordos coletivos, combater os contratos sem registro em carteira de trabalho, garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores, entre outras metas.

– Eu tenho orgulho em me tornar presidente de um sindicato combativo, com de 77 anos de história, que conquistou a credibilidade e o respeito dos trabalhadores e de entidades sindicais em todo país. Essa luta ganha agora um reforço, com a chegada de seis novos diretores e uma nova diretora, comprometidos em lutar pelos seus direitos e dos seus companheiros – disse.

Encerrando, Zeomar lembrou que a chapa, encabeçada por ele, foi eleita com 98,67% dos votos válidos dos trabalhadores, resultado que demonstra o tamanho da representatividade do sindicato e reforça a responsabilidade em representá-los nesse mandato que está iniciando.