Zoológico de Volta Redonda vai abrigar Mutirão Nacional Escoteiro

Ação vai acontecer neste domingo, das 9h às 12h, com ações voltadas para a conscientização ambiental

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) vai abrigar neste domingo, dia 4, o Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco), que é uma grande ação ecológica que movimenta os escoteiros de todo o país. A ação, que vai acontecer das 9h às 12h, representa uma oportunidade para que os jovens reflitam sobre a importância do Meio Ambiente em suas vidas, e conquistem as novas insígnias da iniciativa Tribo da Terra, contribuindo com a melhora da consciência ecológica, além de fortalecer a imagem do Movimento Escoteiro na sociedade.

Além dos escoteiros, o mutirão vai contar com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e de outras instituições: fazenda de produção de alimentos orgânicos Meio Hectare; Dr. Catador (coleta e compostagem urbana); Zen Paisagismo; Óleo Local (coleta seletiva); Companhia de Policiamento Ambiental; Refúgio de Vida Silvestre do Médio Paraíba (Revimesp).

Durante a ação, os jovens serão distribuídos para conhecerem a base de cada convidado, além das bases escoteiras que terão rádio amador, distintivos de coleção, alimentação sustentável e plantas alimentícias não convencionais. O mutirão ecológico é voltado para iniciativas de conscientização ambiental, desde produtos recicláveis até alimentação sustentável.

Os participantes irão apresentar diversas atividades relacionadas ao tema como compostagem, reciclagem, comidas orgânicas, alimentação sustentável, policiamento ambiental e paisagismo.

O coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, falou sobre a importância do evento e das ações que incentivam a preservação do Meio Ambiente. “É uma forma de conscientização e educação ambiental para as pessoas que visitam o zoológico. É muito importante abrigar eventos como esses, que prezam pela educação ambiental desses jovens”, disse Jadiel. Fotos de arquivo – Secom/PMVR.