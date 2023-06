Guarda Municipal de Valença apreende nota falsa de R$ 100

A Guarda Civil Municipal de Valença apreendeu no início da madrugada deste domingo (4) uma nota de R$ 100 que seria falsificada e que teria sido usada para pagar o abastecimento de um carro em um posto de combustíveis em Valença.

Segundo as autoridades, o motorista do veículo, com três passageiros, parou no local para abastecer na noite de sábado (3), por volta das 21 horas, pedindo para colocar R$ 30 em combustível. Segundo o gerente do posto, um dos ocupantes do veículo tentou pagar com a nota de R$ 100 falsa. De acordo com o homem, o motorista do carro deixou um celular e a nota falsa como ‘garantia’ do pagamento e disse que retornaria para pagar os R$ 30.

No entanto, o motorista não retornou e o gerente acionou a Guarda Civil. Não foi informado o bairro onde fica o posto, mas o motorista foi localizado no bairro Monte D’Ouro poucas horas depois. Aos agentes, o homem confirmou o ocorrido, mas disse que quem tentou pagar o estabelecimento com a nota falsa foi um dos ocupantes do veículo e não ele.

Ainda segundo as autoridades, o motorista disse que não sabia que a nota era falsa e que desconhecia onde o ocupante suspeito de tentar aplicar o golpe morava. O homem foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado após prestar depoimento. A cédula supostamente falsificada e o celular do suspeito ficaram apreendidos. (Foto: Guarda Civil Municipal)