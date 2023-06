Identificados autores do ataque a tiros em Resende

O delegado de Resende Michel Floroschk informou na manhã deste domingo, dia 4, que já estão identificados os autores do ataque a tidos que resultou na morte de Bruna Monteiro Oliveira da Silva, de 19 anos, na noite do sábado, dia 3, no bairro Vicentina, em Resende.

De acordo com o delegado foram três os autores dos disparos. Contra eles já existem mandados de prisão por outros delitos. Pelo que já foi apurado até agora, o alvo dos criminosos seria um rapaz que teria parentesco com uma das vítimas.

De acordo com o delegado, o crime é mais um motivado por disputas entre facções criminosas na cidade.