Um jovem, de 25 anos, foi assassinado com uma facada no peito na madrugada deste domingo, dia 4, no distrito de Parapeúna, em Valença.

O homem, identificado como Ronaldo dos Santos Fabiano foi morto durante uma festa em uma área rural, na Parada de Coroas. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Escola, mas já chegou sem vida à unidade médica.

A Polícia Civil apura o homicídio. Depoimentos de testemunhas podem ajudar às autoridades a encontrarem o autor da facada.