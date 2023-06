A Polícia Militar encontrou drogas em um veículo abandonado na noite de sábado, dia 3, na Rua 21, no bairro no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Os entorpecentes estavam em uma bolsa plástica preta.

Foram apreendidos 27 tiras de maconha, 26 pinos de cocaína, uma balança de precisão, duas tesouras e uma folha com etiquetas com descrição do tráfico.

O material foi levado para a delegacia da cidade. Ninguém foi preso. (Foto: PM/Divulgação)