PRF prende homem portando arma de fogo em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal estava em trabalho de fiscalização na noite de sábado, dia 3, quando por volta das 20h30min, abordou um veículo Toyota/Corolla no km 323, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Os agentes do Grupo de Fiscalização de Trânsito abordaram o veículo com dois ocupantes, a condutora e o passageiro. Durante fiscalização foi solicitado que os ocupantes descessem do veículo. Um agente observou um volume na altura da cintura do passageiro.

Durante revista pessoal foi encontrada uma pistola Taurus, calibre 380, carregada com 20 munições. O homem informou que a arma era de sua propriedade, sendo confirmado em consulta aos sistemas disponíveis.

Porém, o abordado possui registro do armamento, mas não possui o porte de arma. Além disso, foi constatado que a condutora não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ela alegou que o veículo é de propriedade do passageiro e que ela estava conduzindo devido ele ter ingerido bebida alcoólica.

O homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma e entregar o veículo a uma pessoa sem habilitação. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Itatiaia.