Projeto Arigó de Artesanato de Volta Redonda ganha marca oficial

Produção de peças terá a identidade cultural, aspectos paisagísticos e históricos, tendo com símbolo a ave migratória que denomina o trabalhador na fundação da siderúrgica

O Projeto Arigó de Artesanato de Volta Redonda ganhou uma marca oficial, que foi lançada nessa semana, no espaço “Vírgula Hub de Inovação VR”, no Shopping Park Sul. O evento teve apresentação do manual da marca e contou com a participação do assessor da Setur (Secretaria de Estado de Turismo), Wanderson Farias; da diretora de Turismo da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Débora Cândido; de representantes do setor hoteleiro; profissionais do artesanato e visitantes.

“O projeto consiste na produção de peças que tenham como tema a identidade cultural, aspectos paisagísticos e históricos e que buscam inspiração no simbolismo da ave migratória que denomina o trabalhador na fundação da siderúrgica – o Arigó”, explicou a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido.

Através de parceria entre a SMDET e o Unifoa (Centro Universitário de Volta Redonda) – por meio da professora da disciplina de Projetos do curso de Design, Patrícia Rocha –, foram desenvolvidas propostas de logomarcas, e a votação dos artesãos elegeu a logomarca criada pela estudante de Design Kamini Villas Boas, que teve o apoio da estudante Brígida Regnier de Jesus no desenvolvimento do manual da marca.

“A parceria da secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico com o curso de Design do Unifoa só agrega valor ao aprendizado dos alunos, oportunidade única para eles terem contato com cliente real, tendo uma visão do que é o mercado de trabalho. O Unifoa cumpre o seu papel enquanto instituição dentro da disciplina de Projetos integrados, atendendo a comunidade externa”, destacou Patrícia Rocha.

Com o manual, as artesãs e artesãos integrantes do projeto tiveram orientações de aplicação, assim como propostas de etiquetas para as peças e outras aplicações.

“Esta iniciativa marca um trabalho pioneiro no estado do Rio de Janeiro, possibilitando que o artesanato de Volta Redonda ganhe status de marca, com consequente reconhecimento”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.