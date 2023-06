Barra Mansa realiza programação especial na Semana do Meio Ambiente

Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Educação promovem série de atividades com estudantes da rede municipal

Nesta segunda-feira, dia 5, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ao longo de toda a semana, Barra Mansa realiza ações para destacar a importância da preservação ambiental e do cuidado com a natureza. As atividades são coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Algumas ações integram estudantes da rede municipal de ensino, sobretudo das duas escolas vocacionadas socioambientais: uma no CIEP 493 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, e outra no Gelson Silvino, no Moinho de Vento.

Nesta segunda-feira, alunos do CIEP 493 Ada Bogato realizaram o plantio de ipês. A diretora pedagógica da escola, Ângela Costa, falou sobre o intuito da ação:

– O plantio de ipê tem o objetivo de segurar a erosão do solo. Ele, assim como outras árvores, ajuda a tornar a terra mais firme. Estamos revitalizando esse espaço do lado de fora da escola para, além de melhorar o visual, deixar o ambiente mais qualificado. Ali do outro lado vamos colocar o observatório dos passarinhos. É o lugar em que temos mais árvores na escola e o mais silencioso também – informou.

A professora de Agroecologia e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Lívia Barcelos, comentou a importância da árvore para todo o entorno. “O ipê é uma árvore que cresce relativamente rápido, demora cerca de quatro anos na sua idade jovem. E ele é benéfico, pois auxilia a frear o processo erosivo que vem acontecendo do lado externo da escola”, disse.

O aluno do 8° ano, Pablo Sebastião de Oliveira, relatou o que aprendeu. “Achei muito importante para saber o valor da floresta, do meio ambiente. Os professores nos transmitiram a importância dos ipês para cultivar mais a natureza”, comunicou.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou o foco que procuram dar às instituições. “Nossa rede municipal tem duas escolas socioambientais que trabalham de modo transversal temas contemporâneos abordados em atividades práticas, promovendo a reflexão e o compromisso com a Agenda 2030 dentro e fora da escola”, frisou.

Alunos da Escola Vocacionada Gelson Silvino participam de atividades

Estudantes da Escola Gelson Silvino foram até a Floresta da Cicuta, nesta segunda-feira. No local, eles observaram como é feito o trabalho de conservação da floresta. Estiveram presentes alunos do 6º ao 9° ano, que receberam orientação da professora Larissa Barbosa.

Parque de Saudade

Ainda nessa segunda-feira, alunos do Centro Educacional Recontando Saber, situado no bairro Ano Bom, participaram de uma palestra sobre o meio ambiente, no Parque Natural Municipal de Saudade.

A conversa foi conduzida pela coordenadora do Grupo Técnico Educação Ambiental (GTEA), Renata Mazza, e supervisionada pela responsável da educação ambiental e gerente de fiscalização, Agda Carolina. Depois, os estudantes fizeram um tour pelo Parque e conheceram mais sobre a história do local, que possui muitas árvores e um ambiente preservado.

Confira o calendário de outros eventos previstos para a semana:

DIA 06/06 (3ª feira)

– 8h às 10h: Plantio educativo com alunos da rede municipal de ensino; parceria com o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e Fundação ArcelorMittal – Escola Municipal Jayme Oscar, Rua Florianópolis, bairro Getúlio Vargas;

– 9h às 12h: Ação de Educação Ambiental sobre resíduos sólidos com o Saae e ArcelorMittal, participação dos alunos do Gelson Silvino – ArcelorMittal (unidade Barra Mansa) de 9h às 12h;

– 9h às 17h: Eventos integrais no Ada Bogato, incluindo brechopping e recolhimento de lixo eletrônico;

– 12h às 15h30: Arte e Meio Ambiente: Pinturas em tela com a perspectiva socioambiental- Escola Vocacionada Gelson Silvino.

DIA 07/06 (4ª feira)

– 9h às 17h: Refloraparque no Ada Bogato;

– 8h às 10h: Ação de educação ambiental no Gelson Silvino.

Foto: Felipe Vieira