Capacitação reuniu professores, auxiliares, diretores e orientadores e supervisores educacionais que atuam em unidades dom Salas de Apoio Pedagógico

O Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, por meio da Seção de Educação Especial, realizou neste início de mês, a formação “A estrutura do Programa TEACCH a serviço do desenvolvimento dos alunos com TEA atendidos pelas Salas de Apoio Pedagógico (SAP)”. A capacitação aconteceu no auditório do UGB/Ferp (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado, e reuniu professores, auxiliares, orientadores e supervisores educacionais, e diretores de escolas com Sala de Apoio Pedagógico, que atendem cerca de 180 alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) matriculados na Rede Municipal de Ensino.

“O objetivo do encontro foi reestruturar o trabalho pedagógico e revisar a base teórica do Programa TEACCH, que fundamenta as práticas realizadas nestas salas, a fim de tornar os atendimentos mais adequados e aprimorar a prática dos profissionais envolvidos”, explicou a chefe da Seção de Educação Especial da SME, Elisabeth Melo.

A formação foi ministrada pela consultora em Educação Especial e especialista no programa TEACCH, Caroline Kwee, que também atua pelo Centro de Referência e Apoio às Desordens do Desenvolvimento. Ela lembra que implementou o programa em Volta Redonda em 2008, durante gestão do prefeito Antonio Francisco Neto na época.

“Estamos voltando para reorganizar o serviço. Muitas dessas profissionais são novas e a gente está realizando essa reciclagem, formando equipe nova, para entender um pouco do serviço da Educação Especial”, explicou Caroline.

Dentre os profissionais que participaram da formação, Elis Regina Ferreira, que é professora do Ensino Fundamental I na Escola Paraíba, no bairro Vila Mury, e atua na Sala de Apoio Pedagógico, contou sobre a importância da troca de experiências entre os participantes.

“Acho que o mais importante é poder vivenciar. Uma coisa é a gente estudar em livros, pegar vídeos, e outra é trocar experiências com aquela pessoa que já está nessa caminhada e poder esclarecer. Ter o contato com as pessoas que trabalham pensando, organizando, nesse sentindo é muito bom. As dúvidas vão desaparecendo, diminuindo”, disse a professora.

A diretora do Departamento Pedagógico da SME, Valéria Augusta, agradeceu à Seção de Educação Especial da SME/Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) que vem trabalhando para a realização dos atendimentos aos alunos nas escolas.

“O movimento da Educação Especial iniciou-se em 1970 e de lá para cá temos aprendido muito e buscado, cada dia mais, o conhecimento nessa área, para aplicarmos no atendimento aos nossos estudantes, da melhor forma possível. Hoje, o UGB, nosso parceiro, nos acolhe com todo o carinho, cedendo seu espaço para a formação dos profissionais. Com a consultora Caroline Kwee, vivenciamos esse rico momento de troca de experiências e estreitando nossos laços para o bem comum, hoje, especialmente, com foco no desenvolvimento dos nossos alunos autistas. Eles merecem o melhor e estamos aqui para oferecer isso a eles”, frisou Valéria. Fotos de divulgação.