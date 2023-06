Guarda Municipal de Barra Mansa recupera veículo furtado

Resgate aconteceu nesta segunda-feira (05), na Travessa Isaías, no bairro Estamparia

A Guarda Municipal de Barra Mansa recuperou nesta segunda-feira, dia 05, um carro que havia sido furtado em Resende e encontrado na Travessa Isaías, no bairro Estamparia. Os agentes da GM foram acionados por volta das 10 horas da manhã, quando receberam uma ligação pelo telefone da Guarda (24) 3028-9339, informando que um veículo estava estacionado de maneira irregular.

Ao chegarem no local, após uma pesquisa feita pelo sistema Federal de Segurança Pública (Sinesp Insfoseg), eles constataram que o veículo era proveniente de furto. O carro foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia para as devidas providências e posteriormente entregue ao proprietário.

O Inspetor da Guarda Municipal, Eduardo Terra, falou sobre a recuperação do veículo. “Foi de extrema importância a informação recebida através de uma ligação, e com posse dos dados, a guarnição pôde se deslocar até o local e assim providenciar a recuperação do veículo, antes que ele pudesse ser depenado, subtraindo-se as peças. Ressalto aqui a importância da participação da população nos ajudando através das denúncias. “, concluiu.

Estiveram presentes na operação os inspetores Robson e Mariano, além do 1ª Classe Fernandes. Fotos: Divulgação