Policiais militares prenderam na tarde de domingo, dia 4, um homem, de 39 anos, por suspeita de tentativa de feminicídio contra a esposa, na Rua São Benedito, no distrito de Amparo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, ele agrediu a esposa com um golpe de madeira no rosto na residência do casal. O homem foi encontrado pela polícia bebendo em um bar nas proximidades após informações de que ele havia matado a mulher.

Questionado sobre a denúncia, o homem disse apenas ter agredido a companheira e que “achava” que ela havia morrido. Na residência, os policiais encontraram a vítima desmaiada, com o rosto ensanguentado, porém respirando.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e conseguiu reanimar a vítima. Aos agentes, ela afirmou ter sido agredida pelo homem com um pedaço de madeira. O objeto foi apreendido pelos policiais. A mulher foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia e não corre risco de vida, de acordo com a PM.

Já o suspeito foi preso em flagrante e autuado pelo crime. A motivação para a tentativa de assassinato ainda é desconhecida.