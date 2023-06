Lei Seca Flagra 558 Motoristas Alcoolizados Neste Final de Semana

Penedo (Itatiaia) tem o maior percentual de pessoas conduzindo veículos com ingestão de bebida alcoólica do Estado do Rio: 48,5%

Neste final de semana, a Lei Seca realizou 40 ações de fiscalização em todo o Rio de Janeiro, resultando na abordagem de mais de 2 mil condutores. Desses, 558 motoristas foram multados e tiveram suas carteiras apreendidas por estarem alcoolizados. O índice de condutores dirigindo sob o efeito de álcool foi de 19,7%.

No Interior do Estado, no município de Penedo, a operação montada no Pórtico de Penedo apresentou o maior índice de alcoolemia, com 48,5% dos motoristas autuados. Em Resende, na Avenida Francisco Fortes Filho, o índice de condutores flagrados foi de 31,5 %. Já em Saquarema, durante os dias 2 e 3 de junho, o índice de motoristas dirigindo alcoolizados foi de 23,6%.

Na região Metropolitana, o município de Belford Roxo ficou em primeiro lugar na estatística da Lei Seca, com 30,5 % dos motoristas autuados por testar positivo no bafômetro ou se negar a realizar o exame de alcoolemia. Em São Gonçalo, o índice de alcoolemia chegou a 28,1%.

Já no município do Rio de Janeiro, o bairro da Barra da Tijuca apresentou um índice de 36,8 %, enquanto Cidade Nova ficou em segundo lugar com 27,8%.