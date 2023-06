Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) e da Patamo detiveram na tarde desta segunda-feira, por volta das 15h25min, um suspeito com drogas no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa.

Várias drogas foram apreendidas com o suspeito. A quantidade está sendo contabilizada na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.