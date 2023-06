Município vai ganhar uma Casa de Passagem e retomar com os projetos essenciais para o atendimento desse público

Com o objetivo de fortalecer a estratégia de assistência social para a população em situação de rua, a Prefeitura de Volta Redonda reuniu representantes de diferentes esferas do poder na manhã desta segunda-feira, 5, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, no Palácio 17 de Julho.

Durante a reunião foram colhidas contribuições de instituições que tradicionalmente atuam na defesa e na fiscalização de políticas sociais. Entre as principais ações está a da criação de uma Casa de Passagem, que foi anunciada pelo prefeito Neto.

“Vamos implantar em Volta Redonda mais um equipamento para atender as pessoas que estão em situação de rua. Em breve essas pessoas terão um lugar seguro, limpo e aquecido, onde poderão descansar. O espaço proporciona ao usuário o acolhimento no que refere aos cuidados básicos de higiene pessoal, alimentação, pernoite e acompanhamento especializado”, ressaltou o prefeito.

O promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Kataoka, explicou que é uma situação complexa. “Para enfrentar essa situação, é preciso reforçar as equipes de abordagem social, disponibilizar vagas no albergue, voltar com os programas que possibilitem buscar a empregabilidade. É preciso que os empresários também se mobilizem para enfrentar a situação. É um problema que precisa da união de diversas áreas. Para que essas pessoas saiam da rua, é preciso achar alternativas que sejam melhores do que viver nas ruas”, relatou o promotor.

O deputado estadual Munir Neto ressaltou que a união de forças é essencial para que as ações surtam os efeitos necessários. “Volta Redonda é a maior economia da região. As pessoas vêm para cá e não querem mais sair. Por isso precisamos buscar alternativas para que possamos resolver essa questão das pessoas em situação de rua. Precisamos unir as nossas forças e atuar de forma efetiva para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”.

Volta de projetos e ações

O município vai retomar também os projetos essenciais para o atendimento às pessoas em situação de rua, como a equipe de Articulação Territorial (Ar-te), que funciona com um psicólogo, um arteterapeuta e uma assistente social; o projeto “Cidadão VR”, que oferece capacitação profissional e aulas do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental na modalidade EJA (Ensino de Jovens e Adultos); o projeto Superação, que disponibiliza assistência psicossocial e médica, além de trabalho em meio período.

Além disso, a prefeitura vai fortalecer e intensificar as ações Serviço de Abordagem Social e com o “Consultório na Rua”, e contratar um médico para compor a equipe do Centro de Atenção Psicossocial ao usuário de Álcool e Outras Drogas (Caps AD). Ficou acertado ainda a realização de um fórum anual para discutir questões voltadas para a população em situação de rua. Um novo encontro está marcado para o dia 26, para avaliar o andamento dos trabalhos.

O encontro contou também com a presença do delegado titular da 93ª DP (Delegacia de Polícia), Luiz Jorge Rodriguez; das secretárias municipais de Ação Comunitária, Carla Duarte, de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, e de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim; do secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; do comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano Teixeira de Paula; além de representantes do Sicomércio, CDL, Aciap-VR e de setores da Saúde Mental e de departamentos da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.