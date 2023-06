Frentes de trabalho na Vila Santa Cecília, Pinto da Serra e região do Roma estão concluindo fresagens e aplicando massa asfáltica nesta semana

A Prefeitura de Volta Redonda avança nesta semana em diversas frentes do serviço de asfaltamento em bairros diferentes. Na Vila Santa Cecília, as equipes já finalizaram a fresagem (preparação) do solo na Rua 21, que começou a receber o novo asfalto nesta segunda-feira (5) – uma obra realizada com recursos próprios da administração municipal.

“É uma via de grande circulação de veículos e a previsão é concluir todo o asfaltamento nesta semana para que, em seguida, seja iniciado o trabalho de sinalização na rua”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

No bairro Pinto da Serra, o serviço de fresagem também já foi concluído na Avenida Francisco Torres, e as equipes estão fazendo a troca do solo. A previsão é que a aplicação do asfalto seja iniciada nesta semana, ou no início da próxima. O trecho que vai receber a nova pavimentação – uma área de 21.600 m² – vai da entrada do bairro até o trevo que dá acesso ao Santa Cruz ou Voldac.

“Agora, queremos levar o asfalto para a Avenida Nossa Senhora do Amparo, justamente a partir do trevo até o bairro Santa Cruz”, acrescentou a secretária.

Roma

Outro ponto que vem recebendo novo asfalto é a Estrada Roma-Getulândia, onde as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) finalizaram, de forma preventiva, a obra de drenagem em seis pontos mais críticos da estrada. Agora, é realizado o trabalho de pavimentação, em parceria com o Governo do Estado, nesses trechos da via, que também está ganhando serviço de roçada em sua margem.

O acesso à estrada também vem recebendo atenção do Poder Público. A via principal do bairro Roma, que vai da ponte próxima aos condomínios residenciais até o trevo de acesso à estrada Roma-Getulândia, também recebeu serviços de infraestrutura, com construção de nova rede de drenagem.

E as ruas do interior do bairro Roma já estão sendo beneficiadas com novo asfalto, em parceria com o governo estadual. Moradores de vias como Avenida das Marrecas e Rua Siriema – somando 720 metros de extensão –, já foram beneficiados. No total, o contrato prevê o asfaltamento de 30 ruas e avenidas na região, e mais 300 vias pela cidade.

“Assim como na região do Roma, que está recebendo o novo asfalto, estamos avançando no recapeamento em outros importantes pontos da cidade. Além dos trabalhos com recursos próprios, a parceria com o Governo do Estado tem permitido avançarmos e resolver de vez a questão dos buracos pela cidade. São mais de 300 ruas e avenidas que receberão novo asfalto”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.