Projeto em sua nova temporada terá apresentações de junho a setembro com teatro, shows e intervenções artísticas; Eucaliptal é o primeiro bairro a receber iniciativa

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio Secretaria Municipal de Cultura (SMC), retorna com o Palco Sobre Rodas nesta quarta-feira, dia 7. O primeiro bairro a receber a iniciativa será o Eucaliptal, na Rua 238, a partir das 18h. O projeto, que já foi um sucesso no município através do governo Neto, será dividido em temporadas.

A primeira, de junho a setembro, será realizada pela Viraliza Comunicação e produção do Blog Minuto Cultural, com apoio da prefeitura e patrocínio da Light, através da lei de incentivo do ICMS do Governo do Estado. Nesta etapa, 50 bairros serão atendidos com teatro, shows musicais e intervenções artísticas. As apresentações são gratuitas e acontecerão sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h, com teatro infantil e juvenil, malabares, palhaços, ventríloquo, mágico, pintura de rosto e show musical.

Já a segunda temporada do Palco Sobre Rodas, que começa em outubro, será totalmente realizada com recursos próprios do município, através de chamamento público pela secretaria de Cultura de Volta Redonda. “Em agosto publicaremos um edital para contratação de artistas e companhias teatrais, que irão se apresentar no Palco Sobre Rodas de outubro a dezembro de 2023”, comentou o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

O Palco Sobre Rodas é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e também conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“O Palco Sobre Rodas é um projeto muito querido pelo prefeito Neto, além de um marco das gestões anteriores da Prefeitura de Volta Redonda. Estamos muito felizes em trazê-lo novamente para a população”, comentou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

“A cultura precisa estar onde as pessoas estão e o Palco Sobre Rodas cumpre esse papel de forma extraordinária. Realizar esse projeto e levar cultura e arte para a comunidade é uma forma de cumprir com um dos propósitos da Viraliza”, disse Ana Luísa Assis, proprietária da Viraliza Comunicação.

Palco Sobre Rodas

O Palco Sobre Rodas é um projeto de cultura itinerante, que surgiu da necessidade de facilitar o acesso irrestrito a eventos culturais de qualidade, para populações que moram em bairros mais distantes das áreas centrais das cidades. Foi inspirado na frase do cantor Milton Nascimento: “Todo artista tem que ir aonde o povo está.”

As principais atrações ocorrem em um palco que fica sobre um caminhão na parte da carroceria. As apresentações acontecem de forma dinâmica e interativa, em clima de entretenimento familiar, social e informal.

“Estou muito feliz em voltar com esse projeto vencedor, que no passado teve mais de 1.300 apresentações na cidade. A programação é pensada para atender público de todas as idades, espero que seja um grande sucesso como foi antigamente. Vale mencionar que ainda há o fomento da economia e do comércio local, a acessibilidade e atratividade das apresentações, o incentivo aos artistas, o resgate da autoestima da comunidade, inspirações e reflexões sobre temas atuais, interatividade e sociabilidade entre os vizinhos, moradores e familiares. Tudo foi pensado e organizado com muito carinho para garantir a satisfação da população e dos participantes como um todo”, finalizou o secretário de Cultura, Anderson de Souza.

Programação:

01 07/06 Quarta feira EUCALIPTAL Praça 7 de setembro, em frente a Igreja Santa Cruz

02 08/06 Quinta feira AÇUDE I Praça Gonçalves de Silva, atrás da associação

03 13/06 Terça feira VOLTA GRANDE II Em frente a Associação

04 14/06 Quarta feira CASA DE PEDRA Praça. Padre José de Anchieta – rua 715 (quadra coberta)

05 15/06 Quinta feira SÃO CARLOS Ponto final do ônibus, na Rua Farias de Brito

06 20/06 Terça feira SÃO SEBASTIÃO Praça principal

07 21/06 Quarta feira SÃO CRISTOVÃO Praça João Balbino, na Av. Francisco Evangelista Delgado

08 22/06 Quinta feira AEROCLUBE Praça poliesportiva

09 27/06 Terça feira VILA MURY/LIMOEIRO/VILLAGE JARDIM PRIMAVERA Na praça na rua da padaria

10 28/06 Quarta feira VILA AMERICANA Rua Venezuela

11 29/06 Quinta feira JARDIM PONTE ALTA Praça do esporte na rua K

12 04/07 Terça feira VILA BRASÍLIA Em frente ao colégio estadual Brasília

13 05/07 Quarta feira JARDIM ESPERANÇA Rua 637 na praça Morgana Guida

14 06/07 Quinta feira SÃO GERALDO Ginásio poliesportivo

15 11/07 Terça feira MORADA DO CAMPO/ ESTRADA UNIÃO RETIRO Quadra da morada do campo

16 12/07 Quarta feira SESSENTA Praça do ex combatente

17 13/07 Quinta feira ROMA I Praça Libriano, rua Bolivar

18 18/07 Terça feira RESIDENCIAL VILA RICA METALURGICA Praça de eventos Carlos Roberto do Carmo

19 19/07 Quarta feira NOVA PRIMAVERA Quadra Rua M

20 20/07 Quinta feira BELA VISTA Pracinha do Bairro

21 25/07 Terça feira AGUALIMPA Túnel 20

22 26/07 Quarta feira MONTE CASTELO Praça Maria de Lurdes

23 27/07 Quinta feira RÚSTICO/STA. TEREZA Praça da Quadra

24 01/08 Terça feira SÃO JOÃO Praça Ney do Vale

25 02/08 Quarta feira NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS Praça Mario Ferreira Neto

26 03/08 Quinta feira SANTA RITA DE ZARUR Núcleo Passa Quatro, Praça da Rua Bela Vista

27 08/08 Terça feira AÇUDE II Rua 3 esquina, com a rua 5

28 09/08 Quarta feira PARQUE DAS GARÇAS Rua das Maritacas, 152 – Quadra

29 10/08 Quinta feira BARREIRA CRAVO Rua Daniele Carneiro

30 15/08 Terça feira JARDIM DAS AMERICAS Quadra de esporte Valdemar Quirino – Vila Harmonia

31 16/08 Quarta feira JARDIM NORMANDIA/VILLAGE STA. HELENA, JARDIM PROVENCE Praça Moacir Vieira no Village Sta. Helena

32 17/08 Quinta feira PADRE JÓSIMO Praça principal

33 22/08 Terça feira SANTA RITA DE CÁSSIA Rua da Granja, 40 – Em frente a quadra

34 23/08 Quarta feira JARDIM BELMONTE Rua Cecília Meireles

35 24/08 Quinta feira ROMA II / SÃO FRANCISCO/ SANTA BÁRBARA No ponto final em frente a quadra na rua 10

36 29/08 Terça feira PEDREIRA Ao lado do ginásio

37 30/08 Quarta feira SÃO LUIZ/NOVA SÃO LUIZ Na praça principal

38 31/08 Quinta feira BELO HORIZONTE Quadra da Rua central

39 05/09 Terça feira SANTA CRUZ Av. Ex combatente, canteiro central

40 06/09 Quarta feira PARQUE DAS ILHAS Praça principal

41 0709 Quinta feira VERDE VALE Bar do Rosana

42 12/09 Terça feira VISTA BELA Perto da sede social e quadra de esporte

43 13/09 Quarta feira SIDERÓPOLIS Rua 653

44 14/09 Quinta feira CAIEIRA Perto da Quadra de esportes

45 19/09 Terça feira SANTA CRUZ II Rua josé Vitoria/Quadra coberta Eduardo Campos da Silva

46 20/09 Quarta feira BELMONTE Praça principal

47 21/09 Quinta feira MINERLÂNDIA Em frente escola Bahia

48 26/09 Terça feira JARDIM PARAIBA Rua 544, na praça

49 27/09 Quarta feira JARDIM CIDADE DO AÇO Rua Frei Henrique Soares, na Praça

50 28/09 Quinta feira JD. BELVEDERE /RESIDENCIAL MATA ATLÂNTICA / SAMÔA /CIDADE NOVA/VILLAGE SUL/VIVENDAS DO LAGO Em Frente ao shopping Belvedere