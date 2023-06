Policiais rodoviários federais abordaram no fim da tarde de domingo, dia 4, por volta das 17h15min, um veículo VW Voyage CL MBP, com placa do Rio de Janeiro, no km 291, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O veículo tinha como ocupantes um casal (condutor de 27 anos e passageira de 22 anos). Durante fiscalização aos sistemas disponíveis, foi verificado que o veículo tinha um registro de apropriação indébita feito em 07 de julho de 2022, no Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Delegacia de Polícia) de Barra Mansa para registro da recuperação do veículo e demais providências legais pertinentes ao caso.