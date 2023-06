Cantora se apresenta na Conferência Inconformados da Assembleia de Deus Ministério de Madureira

A Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda Ministério de Madureira (Cadevre) realiza entre os dias 9 e 11 de junho a Conferência Inconformados 2023. A igreja fica na Rua Assembleia de Deus, no bairro Laranjal. A entrada é de graça. Além de outros cantores e pregadores da palavra de Deus, o congresso de jovens contará com a presença de um fenômeno da música gospel: Kellen Byanca.

De Governador Valadares, em Minas Gerais, após ver a família passar dificuldades durante o início da pandemia em 2020, a menina, de apenas 10 anos, pediu à mãe para vender bolos de pote. Um vídeo dela cantando na frente de uma lanchonete viralizou e ela conseguiu o primeiro contrato com uma gravadora. Hoje, com três anos de carreira, já são mais de 150 milhões de visualizações na internet.

O coordenador da União da Mocidade das Assembléias de Deus de Volta Redonda (Umadevre), Pastor Claudionor Souza, explica a escolha do tema Inconformados. “A Bíblia fala em Romanos: ‘Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.’ Acreditamos que é tempo de mudança por completo. Esse é o nosso desejo”, destaca.

Na sexta-feira (9) e no sábado (10), os cultos começam às 18h30. No domingo (11), a Conferência inicia às 15h. Além de Kellen, o congresso também conta com a presença dos cantores Jéssica Augusto e Abdiel Arsênio e do grupo Profético Soul, e dos preletores Carlos Júnior, Frank Mendonça, Renan Lopes e Adson Belo. Confira a programação completa abaixo:

Sexta-feira (9 de junho)

18h30 – Jéssica Augusto e Carlos Júnior

Sábado (10 de junho)

18h30 – Abdiel Arsênio e Frank Mendonça

Domingo (11 de junho)

15h – Profético Soul e Renan Lopes

18h – Kellen Byanca e Adson Belo