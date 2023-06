Igreja Nossa Senhora do Amparo segue para última etapa da obra

A reforma da Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, está próxima da sua etapa final. A obra está sendo realizada com recursos da ordem de R$ 1,3 milhão, oriundos da prefeitura de Barra Mansa, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e de emendas parlamentares.

Localizada no distrito de Nossa Senhora do Amparo, a igreja foi visitada na segunda-feira pelo bispo diocesano Dom Luiz Henrique e o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhados dos secretários municipais, Eros dos Santos (Planejamento Urbano) e Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação), além de membros da comunidade e da comissão de patrimônio da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda.

“Na próxima semana vamos licitar a última etapa das obras, o que compreende os retoques finais, como calafetagem dos pisos, retoques, a descupinização – que é um trabalho contínuo, finalização das salas laterais, o entorno e o pátio, além de alguns detalhes de pintura. Em breve nós também faremos a licitação que compreende o projeto de prevenção contra incêndio e pânico, para assim liberarmos o espaço para a comunidade”, detalhou o secretário Eros dos Santos.

“Pedimos a Deus e a intercessão de Nossa Senhora do Amparo para que possamos fazer bons encaminhamentos e que logo o nosso povo tenha condições de fazer as suas celebrações, participar das missas e outros eventos religiosos a que está habituado”, disse o bispo.

A Igreja de Nossa Senhora do Amparo foi construída em 1829. As obras seguem as determinações e fiscalizações do Iphan e do Ministério do Turismo, com o apoio da Cúria Diocesana para que sejam respeitados os contextos arquitetônicos e históricos, não descaracterizando a construção original, em estilo neoclássico.

Devido ao precário estado de conservação, a igreja estava fechada desde 2015. (Fotos: Divulgação / Chico de Assis)