Ação foi realizada pela PRF, Ibama, Polícia Civil e EcoRioMinas

Mais de 100 pessoas foram abordadas em uma operação conjunta alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, na Rodovia Santos Dumont (BR-116), em Magé, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil, e da concessionária EcoRioMinas. O evento aconteceu na manhã de segunda-feira (5).

O dia 5 de junho de 2023 marca o 50º aniversário do Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) com objetivo de chamar a atenção para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Em 2023, o tema é “#CombataAPoluiçãoPlástica”, destacando soluções para a poluição plástica.

Durante a operação, cerca de 50 veículos foram abordados pelas equipes dos órgãos e da concessionária. Foram distribuídas 240 mudas de plantas, diversos motoristas e passageiros assistiram às palestras sobre crimes ambientais, além de serem orientados quanto à relevância da preservação ambiental. Dois veículos de carga foram flagrados com adulterações no ARLA 32, agente redutor essencial para que os sistemas de proteção ambiental dos caminhões funcionem corretamente, sendo registrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).