Com os R$ 16 milhões referentes à primeira parcela, mais a folha salarial de maio, governo injeta cerca de R$ 56 milhões em 10 dias na economia do município

A Prefeitura de Volta Redonda antecipa na próxima sexta-feira, dia 9 de junho, o pagamento de metade do 13º salário aos servidores públicos. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), serão pagos cerca de R$ 16 milhões referentes à primeira parcela.

“Com o pagamento desse valor na próxima sexta-feira, somado aos R$ 40 milhões da folha de maio paga ao funcionalismo no último dia 31/05, a administração municipal terá injetado, em 10 dias, cerca de R$ 56 milhões na economia do município”, explicou a subsecretária municipal de Fazenda, Lygia Morelli.

Desde o retorno do prefeito Antonio Francisco Neto à gestão da administração municipal, essa é a terceira vez consecutiva que o governo antecipa ainda mais o pagamento da metade do 13º. Em 2021, a primeira parcela foi paga ao funcionalismo no mês de setembro. No ano passado, o pagamento aconteceu em julho. E neste ano, ocorre neste mês de junho.

O prefeito destacou mais essa conquista para o funcionalismo público municipal e lembrou das dificuldades encontradas quando retornou à prefeitura, citando salários atrasados e outras dificuldades financeiras.

“Tivemos que iniciar uma reconstrução da situação financeira e fiscal da prefeitura. Graças ao trabalho das equipes envolvidas e de parcerias com o Governo do Estado e instituições da cidade, conseguimos juntos adotar medidas para recuperar nossa cidade e permitir uma reorganização financeira nas contas municipais. Pagamos salários atrasados da gestão anterior, voltamos a pagar no mês trabalhado e sem atraso, concedemos reajuste no salário dos servidores, e quero fazer muito mais. O servidor merece”, ressaltou o prefeito Neto.

O reajuste salarial de 7,42% aos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, foi concedido em fevereiro deste ano. A última vez que os trabalhadores tiveram reajuste nos vencimentos, antes desse foi em 2015, também com Neto na prefeitura. O benefício alcançou os cargos em comissão, secretários e diretores de autarquias, sem chegar ao salário do prefeito.

“Não foi o ideal para repor todas as perdas do funcionalismo, mas o possível dentro da realidade financeira do município. Estamos trabalhando todos os dias para que possamos melhorar ainda mais as condições para nossos servidores que são tão importantes nesse processo de reconstrução de Volta Redonda”, disse Neto.

Os servidores municipais também já foram agraciados com a ampliação de até 9% para até 15% do percentual da arrecadação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) destinada para pagamento da Gratificação de Incentivo à Educação (GIE). Além disso, foi ampliada a quantidade de servidores atendidos com essa gratificação, passando de cerca de 2,3 mil para mais de 3,3 mil, incluindo também os profissionais no Ensino Fundamental e aplicando aproximadamente R$ 1 milhão a mais por mês dos recursos do Fundeb, aumentando para cerca de R$ 2,5 milhões mensais. Foto de Cris Oliveira – Secom/PMVR.